Bursa'da, eski eşi Refik A.'nın yüzüne tiner atarak ve bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Ülkü A. (39) hakkındaki dava Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Ülkü A.'ya "boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından toplam 22 yıl hapis cezası talep ediliyor. Duruşmaya sanık Ülkü A., eski eşi Refik A. (50) ve avukatları katıldı.

Kimlik tespiti sonrası söz alan Ülkü A., eski kocasının kızlarına yönelik istismarda bulunduğunu düşündüğünü ifade ederek, olayın yaşandığı gün eski eşi Refik A.'nın kızlarını almaya gelmesi üzerine bu düşünceyle tiner attığını ve ardından iki kez bıçakladığını belirtti. Ülkü A. ayrıca, Refik A.'nın bu iddiayı kabul ettiğini, ancak kanıtlayamayacağını söylediğini ve bu nedenle 14 Mayıs'ta şikayette bulunduğunu açıkladı.

Eski kocasının olay sonrası bir çalışanına gönderdiği "Refik yaşıyor mu? Daha ölmedi mi?" yazılı mesajı doğrulayan Ülkü A., öldürme kastıyla hareket etmediğini vurguladı.

Karşı taraf ise olay günü kızını almaya gittiği sırada yüzüne tiner atıldığını ve bıçaklandığını belirterek, hastanede tedavi gördüğünü ve ameliyat edildiğini ifade etti. Refik A., cinsel istismara dair herhangi bir kanıt olmadığını söyledi ve şikayetçi olduğunu vurguladı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Önceki olaylarda da Ülkü A.'nın eski kayınpederini darp ettiği ve ev hapsine çarptırıldığı, ardından kızını tiner atarak ve bıçaklayarak yaraladığı belirtilmişti. Olay sonrası kızları P.A.A. ise annesinin velayetinden alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştı.