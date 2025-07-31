ABD'nin Denver kentinde geçtiğimiz hafta yaşanan trajik kazasında, Türkiye'den Work and Travel programıyla giden 21 yaşındaki Salih Koç, bisikletiyle ilerlerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

ODTÜ Uzay ve Havacılık Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan Salih Koç'un cenazesi, işlemlerin ardından Türkiye'ye getirildi. Arkadaşları ve yakınları genci son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Gencin cenazesi babasının görev yaptığı Hüdavendigar Osmangazi Camii'ne getirilirken herkes gözyaşlarına boğuldu. Metanetle ayakta duran cami imam hatibi Necmettin Koç, oğlu için gelen kalabalıktan helallik aldı.



Cenaze namazını kendisi kıldıran baba Necmettin Koç, "Kendi evladımızın cenaze namazını kıldıracağız. Rabbim de bunu bize nasip etmiş. Ondan geldik, ona döneceğiz. İnşallah bize katlanabileceğimizi bildiği için bu yükü vermiştir. İnşallah yavrumla cennetinde kavuştursun. Bu dünyada hepimiz geçiciyiz. Yavrum biraz daha erken vefat etti. Allah'ın takdir ettiği ömür bu kadarmış. İnşallah Rabbim bizi cennetinde buluşturur. Oradaki bir kaza sonucu vefat etti. Ömrü bu kadarmış. Eğitim için oradaydı" dedi.



Kılınan cenaze namazının ardından gencin cenazesi, toprağa verilmek üzere Balıkesir'in Dursunbey ilçesine götürüldü. Cenazenin öğle namazını mütakip defnedileceği öğrenildi.