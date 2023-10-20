Olay, Bursa'nın Merkez ilçesine bağlı Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir sokak arasında park edilen kamyonetin dorse kısmından alevler yükselmeye başladı. Yangın hızla büyüdü ve kamyonetin açık kasasını sararken, mahalle sakinleri panik içinde 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi.

Hızlı bir şekilde yapılan ihbar sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını etkili bir şekilde kontrol altına aldı ve kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayın kökenini ve yangının nedenini araştırmak amacıyla bir tahkikat başlattı.