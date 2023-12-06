Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü mantar toplamak üzere evinden ayrılan 62 yaşındaki Zafer Aygün'den 2 gün boyunca haber alınamayınca, yakınları endişeli bir şekilde kayıp ihbarında bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Aygün'ü bulmak için hemen harekete geçti.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda, 6 Aralık gece saat 1.30 sıralarında Aygün, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı ormanlık alanda sağ olarak bulundu. 4 Aralık'tan bu yana kayıp olan Aygün'ün başında hafif bir kafa travması bulunuyordu. JAK timlerinin gerçekleştirdiği kurtarma operasyonunun ardından yapılan ilk müdahalenin ardından, Aygün ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.