Korku dolu anlar ..Seyir halinde cayır cayır yandı.. Korku dolu anlar ..Seyir halinde cayır cayır yandı..

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü mantar toplamak üzere evinden ayrılan 62 yaşındaki Zafer Aygün'den 2 gün boyunca haber alınamayınca, yakınları endişeli bir şekilde kayıp ihbarında bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Aygün'ü bulmak için hemen harekete geçti.

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Yapılan arama çalışmaları sonucunda, 6 Aralık gece saat 1.30 sıralarında Aygün, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı ormanlık alanda sağ olarak bulundu. 4 Aralık'tan bu yana kayıp olan Aygün'ün başında hafif bir kafa travması bulunuyordu. JAK timlerinin gerçekleştirdiği kurtarma operasyonunun ardından yapılan ilk müdahalenin ardından, Aygün ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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