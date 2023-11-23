Bursa'da, elektronik uyarı tabelalarının montaj çalışmaları sebebiyle Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arasındaki yol trafiğe kapatılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bu süreçte sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmelerinin önemli olduğu belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak elektronik uyarı tabelaları montajı nedeniyle Acemler Kavşağı ile Mudanya Kavşağı arası İzmir gidiş istikametinde 24 Kasım Cuma sabahı 03.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Bursa'da yiyecek bulamayan domuz ailesi yola indi Trafikte aksama olmaması amacıyla sürücülerin alternatif güzergahı kullanmaları gerekmektedir. Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.