Sağlık Bakanlığı, Cumhuriyetin 100. yılı anısına ülke genelinde 81 il ve 16 şehir hastanesinde düzenlediği "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisini Bursa'da Kent Meydanı ve Bursa Şehir Hastanesi'nde sergilemeye başladı.

Sergide, Cumhuriyetin ilk yıllarında hizmet veren sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmetlerine odaklanan tarihi fotoğraflar günümüzün teknolojisiyle sunuluyor. Sergi, köy köy dolaşarak tedavi sağlayan doktorlar, fedakarca çalışan hemşireler ve özverili sağlık personelinin, zorlu koşullar altındaki kahramanca çabalarını yansıtan birçok fotoğraf karesi içeriyor.

Ayrıca sergide, yüzyıl boyunca Türkiye'de sağlık hizmetlerinin çağın en ileri teknolojileriyle geliştiği vurgulanıyor. Binalar, teknolojiler ve imkanlar değişse de, sağlık çalışanlarının aşk ve heyecanlarının hiçbir zaman değişmediğine dikkat çekiliyor.

Serginin Kent Meydanı'ndaki açılışına Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin de katıldı. İkili, tüm vatandaşları sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

"100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" temalı fotoğraf sergisi, 3 Kasım Cuma gününe kadar hem Kent Meydanı'nda hem de Bursa Şehir Hastanesi'nde ziyaretçilere açık olacak.