Bursa Büyükşehir Belediyesi, Beşyol Köprülü Kavşağı inşaatı kapsamında önemli bir duyuru yaptı. UKOME Kurulu’nun 27 Eylül 2024 tarihli 2024/174 sayılı kararıyla, mevcut Beşyol sinyalize kavşağı 06 Ekim 2024 Pazar günü kapatılacak ve trafik akışı Beşyol Köprülü Kavşağına yönlendirilecek. Katlı kavşağın açılışı sırasında, 07 Ekim 2024 ile 11 Ekim 2024 tarihleri arasında ana yol ve kavşak bağlantı kollarında gece 24.00-06.00 saatleri arasında asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirilecek.

Sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlar ise şu şekilde sıralandı:

1. İstanbul Yolu Caddesi Beşyol Hemzemin Kavşağı'nın orta refüjü kapatılarak, tramvay hattı ve İstanbul Yolu Caddesi kesintisiz hale getirilecek.

2. Etibank Caddesi’nden Kuzey ve Doğu yönüne giden araçlar için, Fatih Mahallesi 2. Adalet Caddesi Güney-Kuzey yönünde tek yönlü düzenleme yapılacak.

3. Altınova Mahallesi’ndeki Murat Hüdavendigar Caddesi-Karınca Caddesi kesimindeki refüj açıklığı kapatılacak.

4. Murat Hüdavendigar Caddesi-Karınca Caddesi kesimindeki yaya geçitleri korunacak ve yayalar için bas-geç sinyalizasyon sistemi kurulacak.

5. Beşyol hemzemin sinyalize kavşağını kullanan 3/İ, 18, 18/B, 18İ, 19/C, 31/A, 43/A, 96 ve B2/C toplu taşıma hatlarının güzergahları, katlı kavşağı kullanacak şekilde yeniden düzenlenecek. Hat detaylarına [burulas.com.tr/otobus](https://www.burulas.com.tr/otobus/) adresinden ulaşılabilir.