Bursa Yenişehir Havaalanında saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırıma uğradı. Kazada pilot yaralanırken hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Bursa Valiliği kazayı resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Valiliğin açıklaması şöyle;

"İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12:45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."