Kaza saat 12.00’da Fatih Vatan Caddesinde geldi. Edinilen bilgiye göre Dilek Kaya idaresindeki 57 AU 347 plakalı FIAT marka otomobil, Bayram Erten idaresindeki 34 TP 6167 plakalı 32 T Cevatpaşa - Taksim hattında çalışan boş olan otobüse Aksaray istikametinde çarptı.

Otomobil içindeki 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı, facianın eşiğinden dönüldü

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkararak ambulans ile hastaneye götürdü. Kazada yaralanan 3’ü çocuk 8 kişi tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Ekipler, daha sonra kaza yapan otomobili ve otobüsü kaldırdı. Kazanın otomobilin freni tutmadığı için otobüse çarpıp kaza yaptığı öne sürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.