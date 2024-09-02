Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yapılan ve zaman içerisinde duvarları dökülmeye başlayan Yeni Bezzaz Camii'nin mihrabı onarım bekliyor.



1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yapılan Tuzpazarı Mahallesi'ndeki Yeni Bezzaz Camii'nin mihrabı yıllardır ilgi ve onarım bekliyor. Camiye gelen vatandaşlar kötü görüntüden rahatsız olduklarını, tarihi mihrabın hak ettiği değere kavuşması için Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün zaman kaybetmeden gerekli onarım ve revizyonu yapması gerektiğini dile getirdi.



Halk arasında camiyi Bezzazzade Ahmet adlı bir kişinin yaptırdığını hatırlatan MHPli eski belediye meclis üyesi Cemil Aydın, "1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han zamanında yapılan Reyhan Mahallesi’ndeki Yeni Bezzaz Camii'nin mihrabı yıllardır ilgi ve onarım bekliyor. Cami cemaatinin ve hayırsever vatandaşların kendi imkanlarıyla onarımına da tarihi eser vasfından dolayı fırsat tanınmazken Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün zaman kaybetmeden gerekli olan çalışma, onarım ve revizyonu yapması aciliyet arz etmektedir. Camiye gelen vatandaşlar kötü görüntüden rahatsız olduklarını ve tarihi mihrabın hak ettiği değere kavuşmasını bir an önce arzuadıklarını ifade ederken yetkili kişi ve kurumu gereğini yapmaya davet etmektedirler" diye konuştu.



Camide ibadete ayrılan kare planlı bölümün iç ölçüleri 7,50 x 7,55 metredir. Üst kısmı kubbe ile örtülü olan caminin son cemaate ayrılan kısmının üzeri tonozla örtülü. Caminin kuzeybatısında bulunan minareye son cemaat yerinden çıkılıyor. Kaidesi sekizgen olup, silindirik tuğlalarla gövdeye geçiş üçgenlerle sağlanıyor. Tarihi camiyi diğer camilerden ayıran bir başka özelliği ise mescidin ortadaki giriş gözünün basık kemerli oluşudur. Duvarları moloz taşıyla, kalkan duvarı ise taş ve tuğla ile örülü olan cami 1855 yılındaki depremde büyük hasar görürken, yıkılan kubbesinin yerine ise kırma çatı yapıldı. 1963 yılında yapılan restorasyonla Bezzaz Camii yeniden kubbesine kavuştu.