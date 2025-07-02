Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, yaşanan gelişmeleri TGRT Haber canlı yayınında değerlendirdi. Son dönemde Türkiye’nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. İstanbul’da 23 Nisan’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, özellikle Bursa’nın Gemlik ilçesi art arda sarsıntılarla gündeme geldi. Son olarak Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Bu soruya cevap dikkat çeken tahminleriyle bilinen Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy’dan geldi. Üşümezsoy, Bursa’daki depremlerin, 23 Nisan’daki 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin artçısı olduğunu söyledi. TGRT Haber’e canlı yayınında konuşan Üşümezsoy, Japon araştırmalarına dayanarak, Silivri-Kumburgaz açıklarındaki fayın kabuk kalınlığının 10 kilometre olduğunu belirtti. Bu fayın 50 kilometre uzunluğunda olduğunu, eğer bir kerede kırılırsa 6,5 büyüklüğünde deprem üreteceğini ancak iki ayrı kırılmada 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geleceğini ifade etti. 6,2’lik iki depremin, 6,5’lik bir depremin enerjisinin yarısından azını ürettiğini söyledi. Şener Üşümezsoy, Adalar veya Avcılar fay hatlarının aktif olmadığını, bu nedenle oralarda artçı sarsıntıların yaşanmadığını ifade etti. Artçıların Gemlik Körfezi'ne kaymasının, stresin oraya aktığını gösterdiğini ve bu nedenle Adalar fayında bir tehlike görünmediğini belirtti. İnsanların korku içinde olduğunu ancak Gemlik’te rahatça dolaşabileceklerini söyledi. Uzmanlara göre, Marmara çevresindeki hareketlilik ikinci derece fay hatlarının enerjisini boşaltmasıyla açıklanıyor. Ancak asıl belirleyici olan, büyük enerji birikimlerinin yaşandığı ana fayların durumu.

Kaynak: TGRT haber