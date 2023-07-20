Bursa'dan yola çıkan bir grup bisikletçi, artan trafik kazalarında hayatını kaybeden bisikletçiler için farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul Kadıköy'de bir araya geldi. Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu öncülüğünde toplanan yaklaşık 60 bisikletçi, geçtiğimiz günlerde polis kontrolünden kaçan bir otomobil sürücüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün'ü anmak ve "Trafik Terörüne Dur Demek" için Nilüfer Belediyesi önünde duygusal bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada, son dönemlerde basında yer alan bisikletli kazası haberlerindeki üzücü artışın endişe verici olduğu vurgulanarak, dünyadaki gelişmişlik seviyesinin bisiklet kullanımındaki yaygınlıkla ölçüldüğü hatırlatıldı. Ancak maalesef ülkemizde, her gün yeni bir bisikletli ölüm haberine uyanıldığı ifade edildi.

Bisikletçiler, trafikte kendilerinin fark edilmediğini, kötü yollar, plansızlık, denetimsizlik ve caydırıcı cezaların eksikliği gibi faktörlerin hayatlarını riske attığına dikkat çekti. Aynı zamanda, eğitimsiz sürücülerin kural tanımamayı alışkanlık haline getirmesinin de bisikletçilerin can güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Bu nedenle, bisikletlilere yönelik güvenli bisiklet yollarının artırılması ve düzenlenmesi, ceza yasalarının caydırıcı hale getirilmesi, sürücü kurslarında eğitimin niteliğinin artırılması, denetimlerin sıklaştırılması ve kuralları ihlal eden sorumsuz sürücülere medeni ülkelerde olduğu gibi caydırıcı cezaların uygulanması çağrısında bulunuldu. Ayrıca, trafikte başkalarının hayatını tehlikeye sokan sürücülere ağır yaptırımlar uygulanarak zorunlu psikolojik destek programlarının hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Bisikletçiler, kamu yönetiminin bu düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bisikletime çarparsan ölürüm!" ve "En az 1,5 metre bisikletten uzak dur" sloganlarıyla, bisikletlilere yönelik daha güvenli bir trafik ortamı için herkesi sorumlu davranmaya çağırdı.

Açıklamanın ardından, bisiklet kazalarında yaşamını yitiren tüm bisikletçiler için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Katılımcılar, hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün ve diğer bisikletçi arkadaşlarına rahmetle ve saygıyla andı. Bu duygusal anlarla son bulan etkinlikte, bisikletçiler daha güvenli bir trafik ortamı için mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.