1 Ocak 2025 tarihinde başlayacak olan yarışmanın kadrosunda yer alan isimlerden biri de Milli Atlet ve Fitness Eğitmeni Tuğba Yeni oldu.

Bursa’da doğup büyüyen Tuğba Yeni, 9 Ocak 1998 doğumlu. Türkiye’nin önde gelen sporcularından biri olan Yeni, Pentatlon Salon Türkiye Rekortmeni unvanını taşıyor. Spor kariyerini Bursa Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun olarak taçlandıran başarılı sporcu, atletizmdeki milli başarılarıyla tanınıyor.

Survivor All Star 2025’te fiziksel dayanıklılığı ve spor geçmişiyle dikkat çekecek isimlerden biri olması beklenen Tuğba Yeni, kıyasıya rekabet edecek.