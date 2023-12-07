Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı yapılan çalışmalar kapsamında Gürsu'da su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: