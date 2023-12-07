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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı yapılan çalışmalar kapsamında Gürsu'da su kesintisi yapılacağını duyurdu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer  verildi:

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gürsu İlçesi Kumlukalan Mahallesi Yeşil Çevre Caddesi ve civarında 08.12.2023 ile 30.12.2023 tarihleri arasında 10:00 -16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

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