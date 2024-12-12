Ancak, stadyumda Karşıyakalı taraftarlar için sadece 500 kişilik bir kontenjan ayrılacak.

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Karşıyaka ile oynayacağı maç öncesinde taraftarlar için beklenen açıklama Bursa İl Güvenlik Kurulu'ndan geldi. Kurul, Karşıyaka taraftarlarının Bursa'ya gelmesini onaylarken, stadyumda yer alacak Karşıyaka taraftar sayısının 500 kişiyle sınırlı olacağı belirtildi.

Bursaspor taraftar grubu Teksas, daha önce deplasman yasağına karşı olduklarını belirterek Karşıyaka taraftarının Bursa'ya gelmesine izin verilmesi için basın açıklaması yapmıştı.