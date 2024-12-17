Topal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Pablo Batalla ile yol ayrılığımız, fikir ayrılığımız olabilir ama gönül ayrılığımız olamaz. Bursaspor, sadece onu yönetenlere değil, tüm genel kurul üyelerine ve taraftarına aittir. Fakat kararları ve kiminle çalışılacağını başkan ve yönetim kurulu belirler."

Topal, Batalla ile yolların ayrılmasının ardında, kendisine verilen bir tavsiyeye çok büyük tepki göstermesinin ve ayrılma talebinde bulunmasının olduğunu da vurguladı. "Hocamızla yolları ayırmayı düşünmediğimiz gibi yeni bir isimle de ne görüştük ne de anlaştık." diyen Topal, Bursaspor taraftarının üzüntüsünü paylaştığını ifade etti.

"Onarılamayacak, geri dönülmeyecek bir konu asla yok fakat ön yargılarla mücadele etmek her şeyden zor." diyen Enbiya Topal, başkanın ilerleyen günlerde detaylı bir açıklama yaparak camiayı bilgilendireceğini söyledi.

Topal, sözlerine son verirken, "Alacağı her kararda, şahsımın ve tüm yönetim kurulunun kendisinin yanında olduğumuzun bilinmesini isterim." dedi.