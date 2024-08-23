Bursaspor, Bolu kampı sonrası yeni sezon hazırlıklarına Bursa'da devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Bursaspor, sezon öncesi üçüncü etap kamp çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile sürdürdü. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı 1'e 1, 2'ye 2 dayanıklılık çalışmaları yaparak tamamladı. Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.

Kaynak: İHA