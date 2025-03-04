Bursaspor Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, gelecek sezonun kombine satışlarında 16 bin 790'a ulaşıldığını, Doğu alt tribünün tamamen tükendiğini duyurdu. Topal, "İyi akşamlar Bursaspor Ailesi. Gelecek sezonun kombine satışlarında ikinci günün sonunda 16.790'a ulaşmış bulunuyoruz. Doğu alt tribünü tamamen tükendi. Doğu üst ve Batı tribünü hızla tükeniyor. Önümüzdeki sezon yeni bir ligde, yeni rekorlarla, yine şampiyonluğa koşacağız. Bu kutlu yolculuğa tribünden eşlik edecek olan Büyük Bursaspor Taraftarına teşekkürler" dedi.

Kaynak: Haber merkezi