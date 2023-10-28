Bu sezon aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Bursaspor, geçen hafta Bursa'da oynanan Adıyaman FK mücadelesini 1-0 kazanarak moral bulmuştu. Bu hafta Serik Belediyespor'a konuk olan Yeşil Beyazlılar rakibini mağlup ederek sezonun deplasmanda elde edilen ilk 3 puanını hanesine yazdırdı.

Bursaspor'un gollerini 41. dakikada takımın golcü oyuncusu Çağatay Yılmaz kaydederken, 45+5. dakikada ise Berat Altındiş skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin 2. yarısında iki takımda gol arayışlarını sürdürken ev sahibi ekibin golü 90+6. dakikada Ömer Faruk Yılmaz'dan geldi ve mücadele 2-1 Bursaspor'un galibiyetiyle sona erdi.

Yeşil Beyazlılar bu skorla birlikte puanını 11. hafta sonunda 12'ye çıkartırken, bu sezon oynanan 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamış oldu.