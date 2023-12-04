Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizm sektöründeki istihdama katkı sağlamak amacıyla BUSMEK tarafından düzenlenen iş garantili eğitim programlarını ziyaret etti. BUSMEK, 13 ilçede 25 farklı mekânda 541 branşta yılda yaklaşık 20 bin kursiyere eğitim imkanı sunan dev bir kurum haline gelmiştir.

Başkan Aktaş, iş garantili eğitimlerle ihtiyaç duyulan sektörlerde kalifiye eleman yetiştirmeye odaklandıklarını belirtti. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği, BUSMEK ve BİKO iş birliği ile başlatılan ön büro personeli, servis personeli ve kat hizmetleri personeli kursları, Yeni Karaman Mesleki Eğitim Merkezi'nde gerçekleşiyor.

Başkan Aktaş, "BUSMEK ve BİKO aracılığıyla gençlerimizin yeni iş imkanına kavuşmaları için büyük bir gayret içerisindeyiz. İstihdam odaklı eğitimlerimizle ihtiyaç duyulan alanlarda kalifiye eleman yetiştirmek için kurslar düzenliyor, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya gayret ediyoruz" dedi.

GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç, pandemi sonrası turizm sektöründe yaşanan istihdam sorununa dikkat çekerek, BUSMEK ve BİKO iş birliğiyle başlatılan programın sektör için önemli bir çalışma olduğunu ifade etti. Başkan Aktaş ise kurs sonunda eğitim sınıflarını gezip, mutfakta becerilerini sergiledi. Öğrencilerle birlikte el yapımı makarna ve yaş pasta yapan Başkan Aktaş, ürünleri kursiyerlere ikram etti.