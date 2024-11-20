Yapılan ziyaretlerde mahalle sakinleriyle buluşan Saadet Partisi heyeti, mahalle muhtarlarıyla birçok konuda istişarede bulundu.

BÜYÜKŞEHİR YASASI KÖYLERİN BELİNİ BÜKTÜ

Ziyaretler sonrası bir açıklama yapan ilçe başkanı Ahmet Yıldız şunları söyledi;

“Saadet Partisi olarak sadece seçim döneminde değil, her zaman vatandaşımızın derdiyle ilgilenmeye gayret ediyoruz. Bu amaçla kırsal mahallelerimizin tamamını ziyaret edeceğiz. Maalesef Büyükşehir yasasından sonra kırsal mahallelerimizin kendilerine yetecek bir şeyleri kalmadı. Köy tüzel kişiliklerinin kalkmasıyla beraber köye ait olan araziler Belediyelerin mülkiyetine geçti. Şimdi kırsal mahalledeki vatandaşımız kendisine ait olan tarlayı ancak ihale ile kiralayarak kullanabiliyor. Yarın bu tarlaların ne olacağının akıbeti de belli değil. Maalesef belediyeler taşınmaz satışını kendi doğal gelir kaynakları olarak gördüğünden yarın bunların da elden gitmesi muhtemel” dedi.

HALHALCA, YEREL TURİZME KATKI SUNMAK İSTİYOR

Yapılan ziyaretlerde konuşan Halhalca mahallesi muhtarı Tevfik Öner, mahalle içi yolların revize edilmesiyle ilgili çalışma beklediklerini ifade ederek, “Bundan 8 – 10 yıl önce yapılan yollar artık kullanılamaz hale geldi. Bunların revizesi için çalışma bekliyoruz. Yine 83 İstiklal Savaşı şehidimizin bulunduğu şehitliğimize gelen misafirlere hizmet etmesi için mescit ve lavabo yapılması gerekiyor. Halhalca bu anlamda birçok yerel ziyaretçi alıyor. Hedeflerimiz arasında köy girişindeki atıl durumdaki okul binasının revize etmek var. Özellikle kadınlarımızın köy ekmeği başta olmak üzere bir çok el emeği üretimlerini burada yapmasını sağlayacağız. Bunları satarak gelir elde edilecek bir alan oluşturmak istiyoruz. Yerel turizme ciddi katkı sunacağımızı iddia ediyorum. Bu hem diğer kırsal mahallelerimize de örnek olacak bir çalışma olacak. Bunun için okul binasının ve etrafının restorasyondan geçmesi gerekiyor. Tüm hayırseverlerimizden destek bekliyoruz. Saadet Partisi’ne de bizi ziyaret edip taleplerimizi gündeme getirdikleri için teşekkür ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

ÇAVUŞKÖY GÖLETİ ALARM VERİYOR

Çavuşköy muhtarı Halil Çakır ise DSİ’ye ait Çavuşköy göletinde son iki yıldır ciddi su sıkıntısı yaşandığını dile getirdi. Halil Çakır şu şekilde konuştu: “2015 yılında işletmeye alınan göletimiz ilk zamanlar 1.410 dekarı sulama kapasitesine sahipti. 525.000 m3 su kapasitesi var göletin. Maalesef geçen yazın ortasında susuz kaldık. DSİ ile görüşmelerimiz devam ediyor. Sondaj keşfi yapıldı ancak gölete yeter bir kaynak bulunamadı. Boğazköy barajının da çekilmesinin bunda etkili olduğunu düşünüyoruz. Tek çaremiz 15-20 km bir boru hattı ile bulunan Babasultan barajından su takviyesi almak. Yetkililere de durumu ilettik. Bizim istediğimiz göletimizin sulama yapılmayan dönemde, kış döneminde takviye edilerek doldurulması. Gölet dolduktan sonra zaten bir sonraki sezona yetecek suyumuz olacak. Burası ağırlıklı hayvancılıkla uğraşan bir mahalle. Burada hayvanların besisi için tarlaların sulaması hayati önemde. Eğer sulama sorununu çözemezsek bu doğrudan hayvancılığa etki edecek. Başka sorunlarımız da var ama en önemlisi bu. Saadet Partisi heyetine de ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.