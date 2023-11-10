Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Azerbaycan'da düzenlenen Türkçe Konuşan Ülkeler Badminton Turnuvası'nda bir kez daha üstün performans sergileyerek 2 altın ve 1 gümüş madalya ile döndüler. Milli Takım'ın mücadelesine katılan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporculardan Özge Bayrak Bağcı, tek kadınlarda birinci olarak altın madalya elde etti. Kulüp adına mücadele eden Serhat Salım ve Yusuf Ramazan Bay çifti, çift erkekler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca, tek erkeklerde mücadele eden Emre Lale ikinci sırada yer alarak gümüş madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Samet Koyun liderliğindeki kafile, Türk badmintonunu uluslararası alanda başarıyla temsil etti. Türkiye takımı toplamda 3 altın ve 2 gümüş madalya ile turnuvayı tamamlarken, bu başarıda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu badmintoncuların katkısı büyük oldu. Turnuvada elde edilen 3 madalyanın tamamını Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattılar.