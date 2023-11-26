Bursa Yıldırım'da çalınan kamyonet İnegöl'de uygulamada yakalandı. 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çalınan 54 AEJ 682 plakalı kamyonetle İnegöl'de gezintiye çıkan gençler İnegöl'de Yenişehir Caddesinde uygulama yapan trafik ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde kamyonetin Bursa Yıldırım ilçesinde çalındığı bilgisine ulaşıldı. Araçta bulunan 2 kişi ekipler tarafından gözaltına alınırken, araç çekici vasıtasıyla karakola çekildi. Şahısların üzerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

HABER MERKEZİ