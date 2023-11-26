Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde su kayıp-kaçağında liderliğini sürdürürken, atık su arıtma tesisi yatırımlarında da zirveye tırmanıyor. Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağlanan 40 milyon 500 bin Euro'luk kredi ile Bursa'nın yüzde 95'ini kapsayan atık su arıtımını sağlayan BUSKİ, mevcut tesislerin kapasitesini artırmak ve yeni arıtma tesisleri kazandırmak için çalışmalara hız verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Avrupa Yatırım Bankası tarafından temin edilen kredi ile Orhaneli, Orhangazi, İznik ve Doğu Atık Su Arıtma tesislerinin kapasite artışına gittiklerini belirtti. Ayrıca, Marmara Denizi'nde su kalitesini artırmak amacıyla Karacabey Yeniköy'e yeni bir Atık Su Arıtma Tesisi kazandırıldığını söyledi.

Doğu Atık Su Arıtma Tesisi'ndeki kapasite artışı çalışmalarının Kasım 2024'te tamamlanması hedefleniyor. Başkan Aktaş, bu kapsamda tesisin günlük arıtma kapasitesinin 240.000 metreküpten 800.000 metreküpe çıkacağını vurgulayarak, bu artışın şehirde günlük arıtılan atık su miktarının dört katına çıkmasını sağlayacağını ifade etti.

Başkan Aktaş, Bursa'nın atık su arıtımında yüzde 95'in üzerini kapsayacak şekilde 16 adet atık su arıtma tesisi, 52 adet paket atık su arıtma tesisi, 63 adet doğal atık su arıtma tesisi, 108 adet terfi merkezi ve 1 adet çamur yakma tesisi ile hizmet verdiklerini belirtti. 2022 yılı içinde 129 milyon 587 bin 847 metreküplük atık suyun arıtılarak çevre sağlığına katkı sağlandığını hatırlatan Başkan Aktaş, 2028 yılına kadar planlanan 10 adet atık su arıtma tesisinin kapasite artışı ve revizyonu ile 7 adet ileri atık su arıtma tesisinin yapımıyla şehrin yüzde 100'ünün atık suyunun arıtılmasını hedeflediklerini belirtti.