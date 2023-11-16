Candan kardeşlerin emniyette verdikleri ifadede, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etmedikleri öğrenildi.

ÇETE LİDERİNDEN UZUN ZAMAN ÖNCE AYRILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Nihal ve Bahar Candan’a geçtiğimiz mayıs ayında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda tutuklanan çete lideri Onur Apaydın’la ilişkileri sorulduğunda Nihal Candan, Onur Apaydın’ın eski erkek arkadaşı olduğunu, kendisinden uzun süre önce ayrıldığını söyledi. Candan ayrıca, Onur Apaydın’ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini ve onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Candan, Onur Apaydın’ın gerçek ismini bu süreçte öğrendiğini savundu.

MAĞDURLARA GÜVEN VERMEK İÇİN BU YÖNTEMİ KULLANMIŞLAR

Çetenin mağdurlara güven vermek için Candan kardeşleri lüks restoranlarda yapılan görüşmelere götürdüğü ortaya çıkmıştı. Nihal Candan ifadesinde bu konuyla ilgili, o dönem Onur Apaydın’ın erkek arkadaşı olduğu için, onunla yemekli yerlere veya gece kulüplerine gittiğini ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını ifade etti. Ayrıca Bahar Candan, kendilerinden başka birçok ünlü ismin de o restoranlara gittiğini öne sürdü.