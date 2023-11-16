Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim alan kız öğrenci B.B., öğretim üyesi olan C.S.'nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayette bulundu. Üniversite rektörlüğü, gelen iddia üzerine soruşturma başlattı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA: İVEDİLİKLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı açıklamada iddiayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek şu ifadelere değinildi: