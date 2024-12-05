Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımlarında tüketici kredilerine yönelik vade sürelerine ilişkin kuralları yeniden düzenledi. Yapılan değişiklikle, kredi kartı ile yapılan cep telefonu alımlarına dair uygulamada herhangi bir yenilik getirilmedi. Bu düzenlemeyle, yenilenmiş ürün statüsünde olmayan cep telefonları için kredi kartına taksitlendirme seçeneği bulunmuyor. Ancak, yenilenmiş ürün kategorisindeki cep telefonlarında tutar sınırlaması olmaksızın 12 aya kadar taksit yapılabiliyor. Tüketici kredilerine yönelik düzenlemede ise dikkat çeken yenilikler hayata geçirildi. Önceki uygulamada, fiyatı 12.000 TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, 12.000 TL'yi aşan cep telefonları için ise 3 aylık vade imkânı sağlanıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte, cep telefonlarında "yenilenmiş ürün" ve "sıfır ürün" ayrımı yapılarak tutar sınırları yükseltildi.

Fiyatı 20.000 TL ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay, fiyatı 20.000 TL üzerinde olan cep telefonları için ise vade sınırı 3 ay olarak belirlendi. Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında fiyatı 25.000 TL ve altında olanlar için vade sınırı 12 ay, fiyatı 25.000 TL üzerinde olanlar için ise 3 ay olarak düzenlendi. Yenilenmiş ürün statüsünde değerlendirilebilmesi için cep telefonlarının, Ticaret Bakanlığı'nın "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğindeki işyerlerinden alınması gerekiyor. Yönetmelikte yenilenmiş ürün, kullanılmış malların yenileme merkezi tarafından sertifikalandırılması ve yenilenmesi sonrası satışa sunulmuş hali olarak tanımlanıyor. Yenileme merkezleri ise, Ticaret Bakanlığı ya da Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartları taşıyan, yenileme yetki belgesiyle faaliyet gösteren tüzel kişilerden oluşuyor.