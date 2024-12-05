Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta muhalifler tarihi ilerleyişlerini sürdürürken dikkat çeken bir gelişme yaşanadı.

Uzun süre yaşanan sessizlikten sonra 27 Kasım'da tekrar harekete geçen Suriyeli muhalifler, 30 Kasım'da Halep'i ve Tel Rıfat'ı aldıktan sonra yürüyüşlerini sürdürüyor.

Reuters'da yer alan bilgiye göre, Suriyeli muhalifler Şam'dan önceki son durak olarak değerlendirilen Hama'ya girdi.

ESAD REJİMİ DE DOĞRULADI

İdlib'in güney kırsalındaki rejim karşıtı silahlı gruplar, Hama cephelerinde kontrolü sağlamak amacıyla askeri takviye gönderse de kuşatmayı tamamlayan muhaliflerin şehre girdiği bilgileri paylaşıldı.

Ayrıca, Esad rejimi ordusu da yaptığı açıklama ile şehrin muhalifler tarafından ele geçirildiğini kabul etti.

MUHALİFLERDEN SEVİNÇ PAYLAŞIMI

Muhalifler zafer sevinci içerisinde Hama'ya girdikleri anları sosyal medyadan paylaştı.

O anlar kısa sürede gündem olurken bir ayrıntı ise gözlerden kaçmadı.

ASELSAN DETAYI

Yayınlanan görüntüde, Hama'nın kurtuluşunu müjdeleyen muhaliflerden birinin kullandığı telsizin ASELSAN'a ait olduğu görüldü.

Söz konusu görüntülere, "Bu müjdeyi bizim telsizlerimizle verdiren Rabbimize hamdolsun.", "Aselsan yazısına kurban" şeklinde yorumlar yapıldı.