Yerel seçimlerde ittifak kurmayarak kendi adayını çıkaracak olan CHP’de, başkan adaylığı için görüşmeler hızlandı. 27 Kasım’da başlayacak olan aday adaylığı başvurusu öncesinde CHP İlçe Başkanlığı adaylık için 3 isimle görüştüğü öğrenildi.

Mart 2024’te yapılacak olan Belediye Başkanlığı seçimlerinde ittifak yapmayacak olan Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP) İnegöl’de Belediye Başkanlığı adaylığı için güçlü bir isimle öne çıkmak istiyor. İlçe Başkanlığında 3 ismin Belediye Başkan aday adaylığı için başvuruda bulunması beklenirken, parti yönetiminin aday adaylarıyla tek tek görüştüğü öğrenildi.

TEK İSİM BAŞVURU DA BULUNACAK

CHP’de 27 Kasım Pazartesi günü Belediye Başkan aday adaylığı başvuruları başlayacak. Başvuru öncesinde parti yönetiminin 3 isimler görüştüğü, adayların hepsinin başvurması yerine 3 aday arasında mutabık kalınarak tek aday üzerinde uzlaşı sağlanması isteniyor. Parti yönetimi adayların isimlerini 27 Kasım Pazartesi günü kamuoyuyla açıklaması bekleniyor.

HABER MERKEZİ