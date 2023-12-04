İyi Parti ile ittifak yapıp yapmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak olan CHP, Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için netleşen ilk isim Mustafa Bozbey olmuştu. Mart 2019 seçimlerinde İyi Parti amblemiyle seçime giren CHP İnegöl İlçe teşkilatı bu kez kendi amblemiyle İnegöl'de seçime girmek için çalışıyor. Aday adaylığı başvuruları başlayan parti de hareketlilik başladı.

Edinilen bilgiye göre, Belediye başkan aday adaylığı için ilk başvuran isimler Ali Doğan (iş adamı), Hüseyin Çiçek(mali müşavir) ve Murat Çaylar (esnaf) oldu. 15 Aralık'a kadar sürmesi beklenen aday adaylığı sürecinde bir kaç ismin daha resmi müracaatta bulunabileceği öğrenildi. Bu arada CHP’nin İnegöl'de sandık kurarak ön seçimle adayını belirlemesi bekleniyor. İttifak yapılmaması halinde CHP İnegöl teşkilatı Belediye başkan adayını ön seçimden çıkacak sonuca göre 1 Ocak'ta İlçe Seçim Kuruluna bildirecek.

HABER MERKEZİ