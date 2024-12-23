CHP İnegöl'de flaş bir gelişme yaşandı. Uzun süredir parti içinde dillendirilen kongre söylemleri gerçek çıktı. Mevcut yönetimin değişmesi için düğmeye basan muhalif isimler delegelerden imza topladı.

Muhalif delegeler adına bir açıklama yapan Oğuz Erdem, "İktidara yürüdüğümüz bu günlerde parti içi hizipcilik,koltuk kaygısı ile yapılan ötekileştirmelerden kaynaklı parti içi demokrasiyi yürütmek için delegenin görüşü alınarak çıktığımız bu yolda yol arkadaşlarımla birlikte mevcut yönetimin kongreye gitmesi için yeterli imzaya bu gün itibariyle ulaşmış bulunmaktayız.

Yarın itibariyle toplamış olduğumuz imzaları ilçe yönetimine,il başkanlığına ve Genel merkezimize teslim edeceğiz.Tüzüğümüz gereği evrakların düzenlenip teslim edilmesi ile ilgili yedi günlük süremiz vardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Demokrasi grubu adına açıklama yapan Oğuz Erdem ve arkadaşlarının 202 imza sayısına ulaştığı öğrenildi.

Toplanan imzalar CHP İnegöl İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezine gönderilecek. Nihai kararı CHP genel Başkanlığı verecek.

Kongre kararı alınması durumunda Demokrasi grubu adına başkan adayı olacak isim Erkan Dönmez olacak.