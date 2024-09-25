Elektrikli araç şarj istasyonları ve solar car-port (güneş enerjili otopark) sistemleri uygulamaları alanında faaliyet gösteren Arsima Enerji, Türkiye genelinde bayilik verecek.

2023 yılında Dağlıoğlu Grup bünyesinde faaliyete geçen şirket, kısa süre içerisinde altyapısını tamamlayarak Güney Marmara’da 55 istasyon kurdu. Şirket, bu başarının ardından bayilikler vererek ülke genelinde büyümeyi hedefliyor. Dağlıoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, enerji sektöründe 59 yıllık deneyime sahip olduklarını belirterek, dünya genelinde yenilenebilir enerjiye yönelimin arttığını, bu doğrultuda Arsima Enerji’yi kurarak sektöre adım attıklarını ifade etti. Dağlıoğlu, “Fosil yakıtların yerini hızla yenilenebilir enerji kaynaklarına bıraktığını görüyoruz. Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte biz de Arsima Enerji ile bu alanda önemli adımlar attık. Güney Marmara’da 55 istasyon kurduk ve şimdi de vereceğimiz bayiliklerle tüm Türkiye’ye yayılmayı planlıyoruz” dedi.

Yenilikçi teknoloji ve yeşil enerji ile donatılmış istasyonlar

Erol Dağlıoğlu, Arsima Enerji’nin yüksek teknolojili araç şarj istasyonları ağını büyütmek istediklerini belirtti. Şirketin geliştirdiği yazılım altyapısı sayesinde tüm istasyonların 24 saat online takip edilebildiğini vurgulayan Dağlıoğlu, “İstasyonlarımızda kullandığımız elektriği kendi yenilenebilir enerji santrallerimizden elde ediyoruz. Bu sayede yeni nesil araçlara temiz ve yeşil enerji sağlıyoruz” dedi. Dağlıoğlu, bayilik alarak bu hızla büyüyen sektörde yatırım yapmak isteyenlere fırsat sunduklarını da ekledi.

Solar Car-Port sistemleri ile sürdürülebilir enerji

Öte yandan Arsima Enerji, sadece şarj istasyonları ile değil, güneş enerjili otopark çözümleri ile de dikkat çekiyor. Solar Car-Port adı verilen sistemlerle temiz ve sonsuz güneş enerjisinin kullanım alanlarını genişlettiklerini belirten Dağlıoğlu, “Bu otopark sistemleri sayesinde elektrikli araçların ve diğer cihazların şarj ihtiyacı sürdürülebilir güneş enerjisinden karşılanıyor. Otoparklara yerleştirilen güneş panelleri ile farklı güç kapasitesine ve kullanım alanına sahip çözümler sunuyoruz” dedi.

Yatırım fırsatı

Erol Dağlıoğlu, geleceğin enerji altyapısını kurduklarını vurgulayarak, araç şarj istasyonları alanında yatırım yapmak isteyenleri Arsima Enerji ile iletişime geçmeye davet etti. Detaylı bilgi almak isteyenlerin, şirketin internet sitesi olan arsimaenerji.com veya 0850 351 24 87 numaralı telefon üzerinden kendilerine ulaşabileceklerini belirtti.