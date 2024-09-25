İnegöl Kadın Kolları Başkanı Emine Asuman Yaka, Diyarbakır Bağlar İlçesi Tavşantepe Köyü'nde vahşice öldürülen Narin Güran cinayeti ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Yaka açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemizin odaklandığı Narin cinayeti,en derin şekilde içimizi acıtmıştır.Toplumun hassasiyetlerini harekete geçiren, bu cinayet herkesi üzmüştür.Narin’i hiç tanımayan ancak acısını yüreğinde hisseden,gözü yaşlı,Narin davasını davası kabül eden milyonların,hepimizin başı sağ olsun. Adelet Bakanlığı verilerine göre,2023 yılında çocuk istismarı suçundan açılan dava sayısı 31216 dır.Yargıya geçen dosya sayısı 66 bindir.Narin kızımızın hayattan vahşice koparılışının,sebebve suçlularına henüz ulaşılmamışken,Tekirdağ'dan gelen yine vahim bir haberle sarsıldık.Sıla bebeğin öz annesinden şiddet görmesi, üvey babası ve komşu çocuklarının istismarı sonucu hastanede entübe halde olması hepimize kahretti.Türkiye'de çocuk cinayetleri ve istismarları, kadın cinayetlerinde de olduğu gibi politik bir ayağı vardır.Aileyi ve cinsiyetçi tahakkümü kutsayarak kadınların ve çocukların kurban edildiği bu sistem, bu şiddetin, bu cinayetin asıl nedenidir.İstanbul sözleşmesini ve 6284 sayılı kanunu hedef alan, bu ülkenin kadınlarına ve kız çocuklarına yaşam yerine ölümü reva gören zihniyetle mücadelemiz sonuna kadar sürecektir.Buradan sesleniyoruz!iktidara geldiğimizde ilk işimiz İstanbul sözleşmesini tekrar yürürlüğe sokmak ve 6.284 sayılı kanunu gerektiği gibi uygulamak olacaktır.Çocuklarımızı hayattan koparan,katleden bu karanlık ve vahşi zihniyetteki faillerin bulunması, olayların ardındaki tüm gerçeklerin açığa çıkarılması ve faillerinin en ağır cezaları alması için;titizlikle ve sağduyu ile dava dosyalarını il Kadın Kolları Başkanımız Sayın Fatma Özgür ve Kadınları Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Kaya önderliğinde takip edeceğimizi Kamuoyuna saygıyla duyururuz."