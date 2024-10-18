Başkan Tutdere, programda, şehrin yeniden inşası için yapılan desteklerin ve projelerin önemine vurgu yaptı. Adıyaman’ın toparlanma sürecinde devletin sağladığı katkıların büyük bir değer taşıdığını belirten Tutdere, bu süreçte bakanlığın sunduğu hizmetlerin vatandaşların morale ihtiyacı olduğu bir dönemde oldukça faydalı olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Adıyaman’ın yeniden inşa edilmesi ve sürdürülebilir bir şehir haline getirilmesi için planlanan projeleri de dile getiren Tutdere, bu projelerin sadece fiziksel yapıları değil, aynı zamanda sosyal yaşamı da olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Kentteki hasar gören alanların rehabilitasyonu ve altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini aktaran Tutdere, bu konuda yerel yönetim ve bakanlık arasındaki iş birliğinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Halk TV’deki programda, şehrin geleceği için umut dolu mesajlar veren Tutdere, Adıyaman’ın yeniden canlanması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini belirtti. Bu zorlu süreçte dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemine de dikkat çeken başkan, Adıyaman halkının bu sıkıntılı dönemi aşacağına inandığını ifade etti.