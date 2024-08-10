Tezcan'ın sağlık durumu hakkında birçok spekülasyon gündeme gelirken, parti içinden yapılan açıklamalar bu iddiaları reddetti.

GIDA ZEHİRLENMESİ SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı ve ilk müdahalesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Kamuoyunda hızla yayılan "kalp krizi geçirdi" iddiaları ise CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül tarafından reddedildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Süleyman Bülbül, "Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan'ın sağlık durumu hakkında yayımlanan haberler doğru değildir. Kendisi basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiştir ve sağlık durumu oldukça iyidir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Tezcan'ın durumu hakkında endişeleri azalttı.

BÜLENT TEZCAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Bülent Tezcan'ın geçirdiği gıda zehirlenmesi ciddi bir sağlık sorunu oluşturmadı. Hastanedeki doktorların hızlı müdahalesi ve uygulanan tedavi sayesinde kısa süre içinde sağlığına kavuştu. Tezcan'ın birkaç gün içinde normal yaşantısına döneceği belirtiliyor.

CHP'DE MORAL YÜKSEK

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın sağlık durumunun iyi olması, parti içindeki moral ve motivasyonu olumlu şekilde etkiledi. Tezcan'ın kısa süre içinde görevine döneceği ve çalışmalarına devam edeceği duyuruldu.