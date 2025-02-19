İlk olay 2024 yılı Aralık ayında meydana geldi. 3 şahıs bir yabancı uyruklu şahısla zorla oral ilişkiye girip telefonla kayda almışlardı. 3 şahıstan biri tutuklanırken ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu duruma öfkelenen ikisi 18 yaş altı 4 kişi, mağdur gencin intikamını almak için harekete geçtiler.

Serbest kalan 2 şahıstan biri olan A.Z.'yi araca bindiren 4 şüpheli, şahsı bağ evine götürdüler. Bağ evinde şahsı muşta ile darp edip ellerini ayaklarını bağladıktan sonra soğuk suyla yıkayarak işkence çektirdiler. O anları da kaydettiler. Mağdur olan Şahıs, olayın ardından polis karakoluna giderek şikayette bulundu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcılık talimatıyla 4 şahsı yakalayıp gözaltına aldılar. Şahıslar yarın adliyeye sevk edilecekler.