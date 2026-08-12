Çiftlikköy'de belediye iştiraki Zirvekent A.Ş.'ye bağlı olarak hizmet veren Engelsiz Kafe, Bayraktepe ve Saklı Bahçe Sosyal Tesisleri'nde toplam 30 öğrenci istihdam ediliyor. İlk etapta yoğun ilgi gören projeye 150 öğrenci başvururken, yapılan değerlendirmelerin ardından 30 lise ve üniversite öğrencisi istihdam edildi. Öğrenciler, sosyal tesislerde garson, komi ve yardımcı görevli olarak görev alıyor. Sigorta girişleri de yapılan öğrenciler, bir yandan çalışma hayatının sorumluluklarını öğreniyor, diğer yandan hizmet sektöründe kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Kaynak: İHA