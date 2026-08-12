Çiftlikköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temmuz ayında sokak hayvanlarının sağlığı ve refahı için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kısırlaştırmadan tedaviye, sahiplendirmeden acil müdahalelere kadar birçok alanda yürütülen hizmetlerle yüzlerce can dosta destek sağlandı.

689 kedi tedavi gördü, 46 operasyon yapıldı

Belediye Veteriner İşleri Müdürü Cevathan Yiğittürk, Temmuz ayında 700'e yakın kedinin tedavi gördüğünü, kedi ve köpek olmak üzere 46 patili dost için de tıbbi operasyon yapıldığını belirtti. Yiğittürk, 'Belediyemizin Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde sokak hayvanlarına yönelik bakım ve tedavi çalışmaları kapsamında Temmuz ayı boyunca ekiplerimiz tarafından 57 kedi ve 24 köpek kısırlaştırılarak kontrolsüz popülasyon artışının önüne geçilmesine katkı verildi. Bakımevinde misafir edilen 1 kedi ve 14 köpek olmak üzere 15 can dost sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu. Sokakta tedaviye ihtiyaç duyan hayvanlara yönelik hizmet veren Haybulans ekiplerimiz, ay içerisinde 368 kediye yerinde müdahalede bulundu. Bakımevinde ise 321 kedinin ayakta tedavisi gerçekleştirildi' dedi.

27 kedi ve 19 köpeğin çeşitli cerrahi ve tıbbi operasyonlarla sağlığına kavuşturulduğunu belirten Yiğittürk, 166 kedi ile 14 köpeğin de bakımevine alınarak tedavi ve bakım süreçlerinin başlatıldığını, tedavileri tamamlanan 125 kedinin ise sağlıklarına kavuşarak taburcu edildiğini kaydetti. Sokak hayvanlarına yönelik olarak vatandaşlardan gelen talepler de titizlikle değerlendirilmeye devam ediyor. Verilere göre Temmuz ayında ULAKBEL sistemi üzerinden 357, şifahen ise 68 olmak üzere toplam 425 ihbar ve talep Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kayıt altına alınarak gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumanın belediyecilik anlayışlarının önemli bir parçası olduğunu belirterek, 'Can dostlarımızın sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürebilmeleri için ekiplerimiz yılın her günü büyük bir özveriyle çalışıyor. Sahiplendirme çalışmalarımız sayesinde can dostlarımızı sıcak yuvalarla buluşturuyor, vatandaşlarımızdan gelen her ihbarı da titizlikle değerlendiriyoruz. Hayvan sevgisini ve yaşam hakkını esas alan hizmet anlayışımızı aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz' diye konuştu.