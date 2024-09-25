Fabrika binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Muzaffer Çilek, 2017 yılında mobilya sektöründe kurulan ilk tasarım merkezi olan "Çilek Design Hub" ile bin 150 adet tasarım tesciline sahip olduklarını belirtti. Bu sayede sektörde yenilikçi ve özgün tasarımlarla öncü konuma geldiklerini vurguladı. Dünyanın birçok ülkesinde ödüle layık görülen markalarının başarısına değinen Çilek, 2015 yılında mobilya sektöründe kurulan ilk AR-GE merkezine sahip olduklarını ve 30'a yakın faydalı model ve patent tescili aldıklarını dile getirdi.



5 KITA, 50 ÜLKE, 500 SATIŞ NOKTASI

5 kıtada, 50 ülkede ve 500 satış noktasında faaliyet göstererek Türkiye'nin değil, dünyanın markası olduklarını kanıtladığını söyleyen Muzaffer Çilek, "2005'te Türkiye'nin süper markası seçildik. 2006'da meşhur markalar statüsüne girdik ve aynı yıl ihracat şampiyonu olduk" dedi.



ÜRETİMDE HIZ KESMİYOR

Çilek, "250 dönüm toplam, 50 dönüm kapalı alanda, 24 saat 3 vardiya durmaksızın çalışıyoruz. Yılda 500 bin modül üretimi yapıyoruz. Üretim kapasitesiyle sektörde lider olduk. Ayrıca, sürdürülebilir enerji alanında da yatırımlar yaptık. 2023 yılında ciro büyümemiz yüzde 44. 2024 yılında ise yüzde 55 ciro artışı hedefledik” dedi.



HER 3 TIRDAN 1 TANESİ YURT DIŞINA GİDİYOR

İhracat oranının ortalama yüzde 33 olduğunu belirten Muzaffer Çilek, "Her 3 tırdan 1 tanesi yurt dışına gidiyor. Geçtiğimiz 20 yılda 375 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık" dedi.

15 MİLYON DOLAR YATIRIM

Toplantıda, devam eden yatırımların toplamda 15 milyon dolar olduğunu ve bu yatırımların 7,8 milyon dolarının GES ve biyokütle enerjisi alanına yapıldığını söyledi.



“SCHMAL MÖBEL 1896 GERMANY'İ SATIN ALDIK”

2007 yılında "Turquality" programına dahil olan ilk marka olduklarını hatırlatan Çilek, "Perakende yurt dışı yatırımlarımızın toplamı 10 milyon dolar. Ayrıca, 2018 yılında Almanya'nın köklü markası CS Schmal Möbel 1896 Germany'i satın aldık" dedi.



39 MAĞAZA AÇACAKLAR

Bugüne kadar franchise sistemiyle mağaza açtıklarını belirten Çilek, “Katar’da 3, BAE’de 12 ve Suudi Arabistan’da 24 adet kendi mağazamızı açacağız. 2 yılda açmayı hedeflediğimiz mağazalar için yaklaşık 10 milyon dolar yatırım yapacağız” dedi.



Bağımsız anket şirketleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Çilek Mobilya'yı satın alan annelerin yüzde 98'inin markayı tavsiye ettiğini belirten Muzaffer Çilek, müşteri memnuniyetine verdikleri önemin altını çizdi.



Çilek, ayrıca kurdukları vakıf aracılığıyla Gıda Bankası sistemiyle 6200 ailenin çocuklarına yılda 4 kez gıda yardımında bulunduklarını belirtti.

Toplantının ardından basın ekibiyle birlikte üretim sahasını gezen Çilek, üretim süreçleri ve teknolojik yenilikler hakkında detaylı bilgiler paylaştı.