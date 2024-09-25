Vücuttaki kalsiyum ve fosfat dengesini sağlayarak kemikleri güçlendiren bir molekül olan D vitamini vücutta sentezlenebilen nadir vitaminlerdendir. Hayati öneme sahip olan D vitamininin kaynağını, güneşten gelen ultraviyole ışınlar oluşturuyor. Peki yeterince ultraviyole ışını alamamak neye sebep oluyor?BURSA (İGFA) - D vitamini bebeklerin ve büyüme çağındaki çocukların, kemik gelişimini ve dişlerinin sağlıklı büyümesini sağlarken, kalsiyum ve fosfor emilimini de düzenliyor. Bağırsaklardan kalsiyum emilimini artırırken kemiklerin mineralizasyonunda rol oynuyor. D vitamininin, hücre farklılaşmasında görev almasının yanı sıra bağışıklık sistemini düzenlediğine yönelik çalışmalar da var.

GÜNEŞ IŞIĞINA EK OLARAK BAZI BESİNLERDE D VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN

Uzmanlar, D vitamininin çoğunun güneş ışınlarından alındığının altını çizerken tüketilen besinlerden de D vitamini ihtiyacının bir kısmının karşılandığını belirtiyor.

Balık yağı, süt ve süt ürünleri, kırmızı et, yumurta sarısı ve vitaminlerle zenginleştirilmiş olan ürünlerin D vitamini açısından zengin olan besinler olduğunu dile getiren uzmanlar, bu ürünlerin tüketiminin D vitamini ihtiyacının bir kısmını karşılayabileceğini ifade ediyor.

ÇOCUKLAR VE HAMİLELERDE D VİTAMİNİNE DİKKAT!

Yeterince güneş ışığı alan ve düzenli beslenen bireylerde D vitamini eksikliği olma ihtimalinin düşük olduğunu vurgulayan uzmanlar, büyüme ve gelişme hızının fazla olduğu çocukluk ve ergenlik çağlarında, emziren ve gebe kadınlarda D vitaminine duyulan ihtiyacın artabileceğini söylüyor.

YETERİNCE D VİTAMİNİ ALINMAZSA NE OLUR?

D vitamininin serum düzeyinin 12 ng/ml altında olmasının eksiklik olarak nitelendirildiğini kaydeden uzmanlar, D vitamini eksikliğinin çocuklarda kemik büyümesini engelleyebileceğini ve kalsiyum emilimini azaltıp büyümeyi duraksatabileceğini söylüyor. D vitamini eksikliğinin sıkça enfeksiyon geçirilmesine neden olabileceği gibi, kemik ve sırt ağrısı da yapabileceğini dile getiren uzmanlar, D vitamini eksikliğinin kemik kütlesinde azalmalara sebep olabileceğini, saç dökülmesine neden olabileceğini, depresyon ve yorgunluk yaratabileceğini ifade ediyor.