İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Çin ve Türkiye’nin zengin kültürel mirası öne çıktı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle İzmir üçüncü kez Çin Yeni Yılı kutlamalarına ev sahipliği yaptı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun performansıyla başladı.

Etkinlikte, Çin’in geleneksel ve modern sanatlarını yansıtan gösteriler yer aldı. Bu gösteriler arasında Sichuan bölgesine özgü Kungfu Çay Seremonisi, zarafetiyle dikkat çeken Pipa’nın Melodisi ve etkileyici Çin Gölge Oyunu öne çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu’nun sergilediği renkli Türk Halk Dansları gösterisi ise seyircilerden yoğun alkış aldı. Etkinlik, Çin ve Türk kültürünü bir araya getirerek sanat şöleni sundu.

Programda, İzmir Çinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yağız Vang, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müşteşarı Meifen Zhou ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan kutlamalara katılanlara seslenerek Çin Yeni Yılını kutladı. Ayrıca, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müşteşarı Yong Wang ve Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği’nden AB Uzmanı Volkan Kocagül de etkinlikte yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, etkinliğin dostluk ve kültürel paylaşımı pekiştirdiğini ifade etti. Ramazan Tezcan, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müşteşarı Meifen Zhou’ya da gümüş rölyef takdim etti. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müşteşarı Meifen Zhou ise iki ülke arasındaki ilişkilerin sanat ve kültür yoluyla derinleştiğine vurgu yaptı.

Etkinlik boyunca, Çin Yeni Yılının barış, sağlık ve mutluluk simgesi olduğu vurgulandı. Farklı kültürlere duyulan saygı ve sevgiyle yeni bir yıla umutla başlama temaları işlendi. İzmir halkı, bu özel etkinlikle Çin kültürünü derinlemesine tanıma ve paylaşma fırsatı buldu.