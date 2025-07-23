On gün boyunca belirlenen Türk ailelerinin yanında kalan öğrenciler, bu süreçte geleneksel örf ve adetleri yakından tanıdı. Etkinlikler kapsamında öğrenciler, Bursa’nın Gürsu ilçesinde bulunan Adrenalin Park'ta düzenlenen yemek atölyesine katıldı. Atölyede, coğrafi işaretli Gürsu armudundan esinlenerek kurabiye yapıldı. Gençler önlüklerini giyerek hamur yoğurdu, marmelat doldurdu ve kurabiyelere armut şekli vermek için uğraştı. Kurabiyeleri pişirdikten sonra afiyetle yiyen öğrenciler, lezzeti beğendiklerini belirtti. Kurabiyelerin ardından 400 metre uzunluğundaki zipline parkuruna çıkan gençler, ardından su bisikletiyle vakit geçirdi ve Bursa manzarasına karşı dinlenerek günü tamamladı.

Gürsu Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sümeyye Işık, bu proje ile gençlere aile bağlarının önemini ve sorumluluk bilinci kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Öğrencilerin, bölgenin coğrafi işaretli ürünü olan deveci armudu şeklinde kurabiye yaptığını söyleyen Işık, kooperatif ortaklarının öğrencilere kurabiye yapım sürecini uygulamalı olarak anlattığını aktardı. Hamurun hazırlanmasından şekil verme ve pişirmeye kadar tüm aşamaların gösterildiğini belirten Işık, öğrencilere aynı zamanda anne kurabiyesinin nasıl yapıldığını da öğrettiklerini dile getirdi. Etkinlik sonunda zipline, göl bisikleti ve göl çevresinde yürüyüş gibi faaliyetlerle öğrencilerin doğayla iç içe zaman geçirdiklerini ekledi.

Türk Lions Kulüpleri Federasyonu Bursa GAD sorumlusu Nurgül Uslu, Gençler Arası Değişim Programı'nın uluslararası bir proje olduğunu ve dünya kampları aracılığıyla gençlerin kaynaşmasını hedeflediğini belirtti. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen gençlerin, programın ilk bölümünde Türk ailelerinin yanında kalarak kültürü günlük yaşamla birlikte tanıdıklarını söyledi. Programın ikinci bölümünde Bursa kampında düzenlenen etkinliklerle kültürün uygulamalı olarak aktarıldığını vurgulayan Uslu, öğrencilerin coğrafi işaretli deveci armudu şeklinde kurabiye yaparak Türk mutfağının tatlılarını da deneyimlediğini ifade etti.

HasTavuk Kurumsal İletişim ve Halka İlişkiler Müdürü Bircan Özkan, dünyanın farklı ülkelerinden gelen gençleri ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Brezilya, Hollanda, Almanya, İtalya ve Danimarka gibi ülkelerden gelen 17–21 yaş aralığındaki öğrencilerle Türk kültürünü, örf ve adetleri, müzik, sanat ve mutfağı tanıttıklarını belirten Özkan, gençlerin ülkelerine döndüklerinde gönüllü birer Türk tanıtım elçisi olmalarını hedeflediklerini söyledi. HasTavuk olarak gençlere verdikleri desteğin süreceğini vurguladı.