Her aday belirleme sürecinde AK Parti içinde yaşandığı iddia edilen kavgalar gündeme geliyor. Bu dönemde de benzer şeyler gördük.

Yok neymiş efendim, İl Başkanı Davut Gürkan, Alinur Aktaş’ı değil başka bir ismi istiyormuş!

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi’de Mustafa Dündar’ın yeniden aday olmaması için çalışmış!

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Başkan Aktaş’ın koltuğuna göz koymuş!

Buna benzer o’nlarca şey söylenebilir…

Hele ki “Ya o, ya ben” denildiği iddia edilen restler…

Bu tartışma ya da restleşmeler nedense öylesine yayıldı ki, herkeste oluşan algı, AK Parti içinde büyük bir huzursuzluk ve moralsizlik var denilmesine yol açtı.

İşte tam bu söylemlerin gölgesinde Emir Sultan’da düzenlenen çorba etkinliği, yapılan bu dedikoduları bıçak gibi kesti.

Çorba etkinliğini dikkatlice takip ettim. Vücut dillerini okumaya çalıştım. Gerçekten başkanlar arasında soğuk bir savaş var mı? diye derinlemesine baktım.

Gördüğüm tek şey AK Parti’de kenetlenme havasının olduğu. Morali yerinde olan bütün başkanların yüzleri gülüyordu. Kamuoyuna verilen mesaj çok netti.

Elbette ki parti içinde fikir ayrılıkları olur ya da bazı konularda anlaşmazlıklarda yaşanabilir. Bu tür durumların yaşanmadığı tek bir parti söyleyebilir misiniz? Elbette ki hayır…

Ama her nedense Bursa’da farklı bir dedikodu mekanizması işliyor. Bir takım güçler, sürekli oyun ve entrika peşinde. Bu tür söylemler nedeniyle geçmişte merhum Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin’e yapılanları bilmeyen yok. Şimdi bir benzeri mevcut Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve diğer ilçe belediye başkanlarına yapılıyor. Bu sadece AK Parti için geçerli bir şey de değil…

Bakın Bursaspor’a, ne başkan dayanabiliyor, ne de yönetici bulunabiliyor.

Bakın CHP’ye, aday belirleme sürecinde neler yaşanıyor neler…

Kısacası denilecek çok şey var. Ama bir gerçek var ki? AK Parti bir hamle ve 4 başkanla kamuoyuna olumsuz algı yayanlara çorba bahanesi ile resimli cevap verdi.

Bu tür hamlelerin diğer siyasi partiler ve Bursaspor içinde gerekli olduğunu düşünüyorum. Saygılarımla…