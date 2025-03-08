Muhalefetin baskılarına rağmen üretimden vazgeçmediklerini vurgulayan Erdoğan, salgın döneminde esnaf ve sanatkârlara toplam 9 milyar lira hibe desteği sağladıklarını ifade etti.

Ticaret erbabının kredi taksitlerini ertelediklerini ve kooperatiflere olan gecikmiş borçları yapılandırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mali sicil affı uygulamasıyla da esnafa rahatlama sağlandığını dile getirdi.

Son yıllarda Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı en büyük sınavlardan birinin 6 Şubat depremleri olduğunu söyleyen Erdoğan, deprem felaketinde zarar gören 27 binden fazla esnafa 6,7 milyar lirayı aşan faiz indirimli kredi desteği verdiklerini belirtti. Depremzede esnafa kooperatifler aracılığıyla destek olduklarını vurgulayan Erdoğan, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında 773 kooperatifin 826 projesine toplam 111 milyon lira hibe sağlama kararı aldıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve ticaret erbabına yönelik desteklerin artarak devam edeceğini belirterek, "Destek limitlerimizin artırılması için yoğun şekilde çalışıyoruz" dedi.