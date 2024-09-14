Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gezi Parkı olaylarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Gezi olaylarının Türkiye’ye doğrudan maliyetinin 1,4 milyar dolar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, birkaç ağacın taşınması bahanesiyle başlatılan olayların, Türk ekonomisinin en parlak döneminde gerçekleştiğine vurgu yaparak, olayların Türkiye’ye karşı büyük bir komplo olduğunu ifade etti. Erdoğan, olayların gençlerin heyecanıyla açıklanamayacak kadar derin bir planın parçası olduğunu söyledi.

Açıklamasında, “Milleti ve millî iradeyi hedef alan bir kalkışmayı meşru bir demokratik eylem olarak göremeyiz” diyen Erdoğan, Gezi olaylarının Türkiye’ye milyarlarca dolar fatura çıkardığını hatırlattı. Ayrıca, olaylar üzerinden özür çağrısında bulunanlara yanıt vererek, asıl öz eleştiri yapması gerekenlerin haftalarca sokakları ateşe veren, kaos yaratan ve polise saldıran gruplar olduğunu ifade etti.

Erdoğan, siyasi hayatı boyunca her zaman milletin hakkını ve hukukunu savunduklarını, bu duruşlarını sürdüreceklerini belirtti.

Erdoğan’ın açıklamaları, Gezi Parkı olaylarına dair süregelen tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.