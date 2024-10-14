Olay, geçen yıl Yeni Kent Mahallesi'ndeki bir kahvehanede gerçekleşti. Ali Köçkar, çay içmek için girdiği kahvehanede, K.D. isimli öğretmenle karşılaştı. İkili arasında Genel Seçimlerle ilgili bir tartışma başladı ve iddiaya göre, öğretmen K.D. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve onun seçmenlerine hakaret etti. Diğer vatandaşların araya girmesiyle tartışma sona erdi, ancak Köçkar, K.D. hakkında suç duyurusunda bulundu. K.D. hakkında, Ali Köçkar’a yönelik hakaretten dava açılırken, Cumhurbaşkanına hakaret iddiası ayrı bir dosya olarak değerlendirildi.

Davanın duruşması Gebze 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Sanık K.D., suçlamaları kabul etmedi. Ancak mahkeme, Köçkar’a yönelik hakaretten dolayı öğretmene para cezası verdi.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Köçkar, "Geçtiğimiz yıl Kasım ayında K.D. ile yaşadığım tartışma sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun seçmenlerine hakaret ettiği için suç duyurusunda bulunmuştum. İki ayrı dosya açıldı; K.D. bana yönelik hakaretleri sebebiyle ceza aldı. Cumhurbaşkanı ile ilgili dosyanın sonuçlanmasını bekliyorum. Hesabını yargı önünde verecek. Bu kişi hala görevine devam ediyor," dedi.