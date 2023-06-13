CW Enerji fabrikasına Portföy Yönetim Şirketleri Fon Yöneticileri ziyarette bulun-du. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, fon yöneticilerine fabrikayı gezdirirken izahnamede yer alan yatırımlar hakkında bilgi verdi.ANTALYA (İGFA) - Ürettiği güneş panelleri ile yurt içi ve yurt dışında yeşil enerjiye destekte bulunan CW Enerji’ye profesyonel yatırım danışmanlığı yapan şirket yöneticileri ziyarette bulundu. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette fon yöneticileri üretim bandını ve üretilen güneş panellerini detaylı görme fırsatı buldu.

Yakından incelediler

Ziyaret konusunda açıklamada bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “CW Enerji her geçen gün büyüyen ve gelişen bir yapıya sahip. 2023 yılı itibariyle yatırımlarımıza hız verdik. Halka arz öncesinde izahnamede yer verdiğimiz projelerimizi, yatırımlarımızı hayata geçirmeye başladık. Kıymetli fon yöneticisi misafirlerimiz şirketimize ziyarette bulundular. Fabrikamızın üretim ve idari kısımlarını yakından inceleme fırsatı buldular. Fabrika sahamızın dışarısını gezerek yapımına başlayan yatırımlarımızı yerinde incelediler” dedi.

Daha yaşanabilir bir gelecek için güneşten elektrik

Fotovoltaik sektörünün 21. yüzyılda önünün açık olduğunu kaydeden CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Güneş enerjisinden elektrik üretmek kısa sürede kendini amorti eden bir yatırım. Güneş enerjisini sadece yatırım olarak görmemek gerekir. Güneş enerjisinden üretilen elektrik enerjisi ile karbon salımının önüne geçilmektedir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için güneş enerjisine daha fazla önem verilmelidir” dedi.