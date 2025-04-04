Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki kamu altyapısının uzun ömürlü olması için periyodik bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, İzmit D-100 Karayolu’nda zamanla paslanan korkulukları kapsamlı boyama işlemi ile koruma altına aldı. Çürüyen kısımları da yenilenen korkuluklar, hem güvenliği artırırken hem de kentin ana arterlerinden birine estetik görünüm kazandırdı. Büyükşehir A Takımı ve Yol Bakım Timi, şehri daha modern, güvenli ve estetik hale getirmek için benzer çalışmaları Kocaeli’nin farklı noktalarında sürdürüyor.

Kaynak: İHA