DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi'ndeki açılışta konuşan Varank, Danilo Zanna'nın markası Filo D'olio'nun Bursa'da da yer alacağını söyledi.Varank, Danilo şefin Türk halkınca sevildiğini, aynı zamanda bir girişimci olduğunu, 4'üncü restoranını Bursa'da açtığını dile getirdi.

Şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun da açılışa katıldığını anlatan Varank şöyle konuştu:

"Kendileri aslında Türkiye'ye gastronominin ne kadar önemli olduğunu tekrar gösteren bir ekip oldular. Türkiye'de gastronomi kültürünü canlandıran bir ekip oldular. Bu manada da kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Danilo şefin bir restoranını Bursa'ya kazandıracağız ama ben Somer ve Mehmet şefin de arkasından gelmesini istiyorum. Bursa'mız çok güzel bir şehir. Tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle özel ve canlı bir şehir. İnşallah bunun gibi nice yatırımlarla, yeni açılışlarla şehrimizi kalkındırmaya ve güzelleştirmeye devam edeceğiz."

Şef Danilo Zanna da açılışa katılanlara teşekkür ederek "Dostlarım beni yalnız bırakmadı. İyi ki geldiniz. Bursa'da olmak benim için bir onurdur." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek restoranın açılışı gerçekleştirildi.