Açıkçası, salgın bir araya gelmeyi imkansız hale getirdi, yani kampanyamızı bir yıldan uzun süredir oynamadığımız – şu anda Curse of Strahd modülüyle oynuyoruz – anlamına geliyor. Elbette, kampanyamıza devam etmek için Roll20 ve Zoom gibi çevrimiçi platformlardan faydalanabilirdik, ancak bence oyun oynarken takdir ettiğimiz sadece yüz yüze yoldaşlık, muhtemelen D * D oynamaktan daha fazlası.

Her halükarda, kendim için bir tür solo veya çevrimiçi D * D-esque deneyimi için can atıyorum, bu ister diğer oyuncularla çevrimiçi bir platform aracılığıyla olsun, ister kendi başıma bir macera yaşıyorum. Neyse ki benim için Resolution Games benden bir adım öndeydi ve halihazırda Demeo üzerinde çalışıyordu – yüz yüze masaüstü deneyimini alıp bir VR ve PC deneyimine yerleştiren bir RPG zindan tarayıcısı. Bir grup diğer çevrimiçi oyuncuyla birlikte kendim için Demeo oynama fırsatı bulduğumda, bu oyunun dijital D * D masa üstü deneyiminde istediğim her şey olduğunu heyecanla söyleyebilirim.

Doğası gereği Demeo, dört oyuncunun bir avcı, büyücü, suikastçı veya koruyucu rolünü üstlenebileceği bir fantezi oyunudur. Minyatür figürinler şeklinde gelen karakterler, Stranger Things adlı bodrum katındaki bir masanın üzerine kurulan gerçek bir oyun tahtasına yerleştirildi. Oynanış, özellikle sıra tabanlı masa üstü RPG’lerin çoğunun mekaniğine aşina iseniz oldukça basittir. Hem anahtarı hem de çıkışı ararken seçtiğiniz karakteri bozuk katakomplarda hareket ettireceksiniz. Zindanın düzenini bütünüyle görebilseniz de, savaş sisi görüş alanınızın dışındaki herhangi bir şeyi (mantık dahilinde) görmenizi engeller. Girmek üzere olduğun oda? Sadece aradığınız şifalı çeşme veya toplanıp parti arasında bölünebilen bir altın yığını olabilir. Tersine, yeniden canlanan fare yuvaları, bir örümcek sürüsü, şeytani elf okçuları ve devasa bir ateş elementiyle dolu bir odaya giriyor olabilirsiniz. Bu da bir abartı değil. Her parti üyesinin konumuna bağlı olarak, sık sık düşmanların parti üyelerini dörde bir, hatta bazen daha fazla olduğu odalarla karşılaşıyorum.

Her karakter, yakın dövüş saldırısının yanı sıra kendi benzersiz yetenekleri ve silahlarıyla birlikte gelir. Sağlık iksirleri kullanmak, düşmanları geçici parti üyelerine dönüştürmek veya onları geçici parti üyelerine dönüştürmek ya da yukarıdan yağan zehirli oklar yaymak gibi özel saldırılar ve yetenekler, oyunun güverte inşa etme teknisyeni aracılığıyla kullanılır. Her tura bir avuç kartla başlıyorsunuz. Bazıları tek seferlik kullanım yetenekleridir, oysa okçunun menzilli ok saldırısı gibi diğerleri elinizde kalır ve soğuduktan sonra kullanılabilir. Her seviyenin sonunda çarşıdan kartlar ve yetenekler satın alıp satabilir, stratejinizi grubunuzun ihtiyaçlarına veya kendi kişisel oyun tarzınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Demeo ile ilgili en iyi şey, daldırma seviyesidir. Oculus Quest’te oynarken, bir grup minyatürle bir masada oynuyormuş gibi hissediyorum. Daha da iyisi, oyunu sabit pozisyonda sandalyemde rahatça oturarak oynayabilmem – tıpkı gerçek hayattaki bir masa üstü seansında oynayacağım gibi. Sıra sizde olsun veya olmasın en iyi görüş açısını elde etmek için masanın etrafında dönüp kendinizi yeniden konumlandırabilirsiniz. Yukarıdan aşağıya tarzı bir masa üstü oturumu perspektifinden, tam anlamıyla bir POV ortamında savaşın ortasında olma perspektifinden, başınızın üzerinde yükselen katakompların duvarlarını yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Zindan ve karakterler, yakınlaştırıp uzaklaştırdıkça sorunsuz bir şekilde ölçeklenir ve bir sonraki hamlenizi yapmadan önce her şeyi birden çok açıdan kontrol etmenize olanak tanır.

Grupla konuşurken haritada kime veya neye atıfta bulunduğunuzu göstermek için lazer işaretçi tipi bir gösterge kullanma yeteneği gibi bazı küçük ama önemli yaşam kalitesi özellikleri de Demeo’da mevcuttur. Ek olarak, oynayan insanların ince kafalarını görebilirken, yalnızca sırası gelen kişinin ellerini görebilirsiniz. Diğer oyuncuların elleri hafifçe parıldayan parıltılar haline gelir ve bu da oyun alanını herkesin görebilmesi için dağınıklıktan uzak tutmaya yardımcı olur.

Demeo, Oculus Quest Store’da Oculus Quest ve Rift için Steam, HTC Vive, Valve Index ve Windows Mixed Reality kulaklıklarla birlikte bir VR başlığı olarak geliyor. Bununla birlikte, VR olmayan PC oyuncuları da eğlenceye katılabilir; Demeo, Resolution Games’ten bu platformlar arası işlevselliği sunan ilk oyun. Oynamalarım diğer VR kulaklık oyuncularıyla oynamaktan ibaretti, ancak VR cihazı olmayan yeğenlerimle Demeo oynayabileceğim için çok heyecanlıyım. Cross-play, ilerleyen VR topluluğu için büyük bir varlık olacak Demeo’ya erişebilen çok daha geniş bir izleyici kitlesi açar.

Son sürümü olan Carly and the Reaperman ile Resolution Games, oyuncuların Demeo’da neler bekleyebileceğine dair elini biraz gösterdi. Demeo için şimdiden yüksek beklentilerim vardı ve Carly ve Reaperman sadece bu beklentileri artırdı. Yine de, Demeo’nun sunduğu masa üstü RPG deneyimi beni kesinlikle şaşırttı. Bir kez bile hareket rahatsızlığı yaşamadım, yani Demeo’yu uzun süre oynayabilirim – diğer herhangi bir VR başlığının benimle övünebileceğinden çok daha fazla. Yüz yüze oturumlara geri dönerken, normal D * D grubumla Demeo oynamak için sabırsızlanıyorum. Yalnız bir maceracı olarak Demeo, dünyanın dört bir yanından diğer oyuncularla hızlı bir oyun seansına ihtiyacım olduğunda mükemmel.